Инфекционист рассказала о необходимом для остановки пандемии масштабе вакцинации

Чтобы остановить пандемию, нужно привить минимум три четверти населения. Сделать это необходимо за короткий срок, заявила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

«Если есть эпидемия, любая совершенно — бактериальная, вирусная — и если во время эпидемии мы вакцинируем 50 и менее процентов населения, то мы эпидемию не остановим», - приводят ее слова РИА Новости.

По словам Шестаковой, если растянуть вакцинацию, то к моменту ее окончания иммунитет у тех, кто привился раньше, уже пропадет.

Масштабная вакцинация в России началась 15 декабря. В настоящее время граждане могут сделать прививку первой в мире зарегистрированной вакциной «Спутник V». Она была разработана НИЦ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ.