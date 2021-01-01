Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Москве

К Рождеству в Москве установятся традиционные умеренные морозы. Ожидается до минус 12 градусов ночью и до минус 10 градусов днем. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мы выйдем к седьмому числу на традиционные умеренные рождественские морозы, когда ночью будет минус 7 - 12, днем не выше минус 5 – 10», - рассказал РИА Новости Тишковец.

Он добавил, что погода будет облачная с прояснениями, без осадков. По словам синоптика, к рождественским праздникам сугробы в Москве вырастут до 18-19 сантиметров, в Подмосковье снежный покров вырастет до 18 - 23 сантиметров, а местами - до 27 сантиметров.

Ранее метеорологи предупредили, что москвичей после нового года ожидает резкое похолодание. Температура начнет снижаться из-за влияния более холодного «гребня» антициклона.