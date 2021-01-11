Ким Чен Ын избран генеральным секретарем Трудовой партии КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который занимал пост председателя Трудовой партии, стал ее генеральным секретарем. Это произошло после того, как политсовету было возвращено название секретариата.

«Восьмой съезд партии полностью поддержал вежливое предложение избрать на пост генерального секретаря ТПК товарища Ким Чен Ына», - сообщает государственное информационное агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын занимал пост первого секретаря ЦК ТПК с 2011 года. Спустя 5 лет секретариат упразднили, и лидер Северной Кореи стал председателем Исполнительного политического совета партии. Теперь совет вновь переименован в секретариат.

Также Ким Чен Ын занимает должности верховного главнокомандующего ВС КНДР, председателя Центрального военного комитета ТПК, члена президиума политбюро ЦК партии и главы Государственного совета.

В субботу, 9 января, Ким Чен Ын заявил, что главным врагом КНДР являются США. Кроме того, северокорейский лидер сообщил о намерении развивать отношения с Россией.