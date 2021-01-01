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В России за курение на территории больниц и вузов будут привлекать к ответственности

Виктория Ивашечкина
13:56 01.01.2021
Должностные лица будут привлекаться к ответственности за то, что способствуют возникновению пожара.
В России за курение на территории больниц и вузов будут привлекать к ответственности
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

С 1 января в России должностные лица больниц, вузов, школ будут штрафовать за курение на их территории в неположенном месте.

С сегодняшнего дня вступили в силу новые правила противопожарного режима, которые вводят запрет на курение на объектах здравоохранения, образования и транспорта.

«Мы привлекаем к ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а не за курение в неустановленном месте в соответствии с КоАП», - сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Еникеев также пояснил, что должностные лица будут привлекаться к ответственности в этом случае за то, что способствуют возникновению пожара.

Отмечается, что за курение на вышеперечисленных объектах нарушителю грозит ответственность по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Она предусматривает для должностных лиц штраф от 6 тысяч до 15 тысяч рублей, а в случае пожара - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей

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