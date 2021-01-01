Вступил в силу закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

Закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года, вступил в силу. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данное решение, по предварительным оценкам, приведет к тому, что трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду РФ в 2023 году уменьшится на 669,3 млрд рублей. Отмечается, что принятый закон не вызовет сокращения пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии, составляющие 6% от заработной платы, передаются в страховую часть. Таким образом, эти деньги идут на текущие выплаты пенсионерам. Ранее россияне самостоятельно принимали решение - создать накопление или направить средства в страховую часть. Если предпочтение отдавалось второму варианту, тогда повышались баллы для расчета размера пенсий.

Напомним, что закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года подписал 8 декабря президент РФ Владимир Путин. Ранее закон был принят в Государственной думе и Совете Федерации.