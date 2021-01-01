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В России разрешили сносить мешающие проезду пожарных шлагбаумы

Ян Брацкий
13:05 01.01.2021
Владельцы шлагбаума, которые не смогут обеспечить беспрепятственный проезд пожарных во двор, могут быть оштрафованы на 200 тысяч рублей.
В России разрешили сносить мешающие проезду пожарных шлагбаумы
© Фото: Thomas B., Pixabay

Российские пожарные получили право сносить шлагбаумы во дворах жилых домов, если они препятствуют проезду специальной техники. Нововведение вступили в силу с 1 января наступившего года.

«Если у двора нет управляющей компании и этот шлагбаум некому будет открыть и встретить пожарные подразделения… мы будем требовать, чтобы его демонтировали, так как он будет препятствовать проезду», - заявил ранее глава департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев в беседе с РИА Новости.

В случае, если собственник преграды оставит предписание без внимания, МЧС оставляет за собой право обратиться в суд и наложить на владельца шлагбаума штраф до 200 тысяч рублей. С нового года в России вступили в действие обновленные правила пожарной безопасности. Среди них запрет на установку шлагбаумов, ворот и других препятствий во дворах и прочее.

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