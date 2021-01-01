В условиях пандемии: как Москва встретила Новый год

Жители России встретили новый 2021 год. Эта встреча была в условиях особых санитарных норм и в узком, семейном кругу. Но бой курантов, фейерверки и прогулки никто не отменял. Традиционно, центр торжеств был в Москве.

Красная площадь на вход, за исключением журналистов, закрыта. Рестораны, клубы и кафе тоже. Однако, гулять по городу никто не запрещал. Праздновать многие начали прямо на улице, причем задолго до того, как куранты пробили полночь. Погода располагала, на градуснике ноль.

Бой курантов люди встретили овациями. В этом году часы на Спасской башне впервые за всю историю зазвучали по-другому. После реставрации звонница пополнилась 12 новыми колоколами. Их отливали в Воронеже по старинным технологиям. Такое обновление позволило курантам исполнять различные музыкальные произведения, в том числе гимн России. Раньше главные часы страны из-за нехватки колоколов и износа механизмов так не могли. По словам экспертов звук курантов стал совсем другим, более богатым.

Традиционный новогодний салют многие смотрели с Москворецкого моста, но сейчас в связи с пандемией он тоже закрыт. Однако, праздничные залпы было хорошо видно и издалека.

Уже после, праздник начал набирать обороты. Центральные улицы Москвы заполнились людьми. О коронавирусе, по крайней мере в эту ночь, из гуляющих мало кто вспоминал.