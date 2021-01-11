Мэр Якутска заявила о своем уходе в отставку

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о своем намерении досрочно сложить свои полномочия из-за состояния своего здоровья. По ее словам, ей предстоит госпитализация и операции.

«Сегодня, 11 января, я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий», - написала мэр в своем Instagram.

Сардана Авксентьева призналась, что семья обеспокоена ее здоровьем, которое ухудшилось из-за постоянных стрессов и тревог за город.

«Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции», - сообщила градоначальник.

Она обратилась с горожанам принять ее решение, и «отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни». Также Сардана Авксентьева попросила поддержать своего первого заместителя Евгения Григорьева, которого готовила для дальнейшей работы. Она добавила, что своей команде поставила задачу «максимально сплотиться вокруг него».

«На доверенном вами посту я трудилась честно. Ни я, ни мои родные не получали землю, квартиры, другие “блага”, у нас нет бизнеса. Прошу, не драматизируйте ситуацию: незаменимых людей нет, а история Якутска отмеряется столетиями», - написала мэр.

Она выразила уверенность, что подготовленная ею команда справится со всеми задачами. Все планы должны быть реализованы, а данные обещания – исполнены, отметила Сардана Авксентьева.