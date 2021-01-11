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Палата представителей США призовет Пенса для отстранения Трампа от власти

Иван Линдеманн
03:38 11.01.2021
Утром в понедельник, 11 января, лидер большинства затребует единогласного принятия резолюции депутата Джеми Раскина.
Палата представителей США призовет Пенса для отстранения Трампа от власти
© Фото: Paul Hennessy, Paul Hennessy Keystone Press Agency Globallookpress

Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса, чтобы отстранить Дональда Трампа от власти. Об этом заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.  Она подчеркнула, что утром в понедельник, 11 января, лидер большинства затребует единогласного принятия резолюции депутата Джеми Раскина.

«Эта резолюция призывает вице-президента собрать и мобилизовать кабинет, чтобы задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности. После этого вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента», - сказано в заявлении Пелоси.

В случае, если единогласное решение не будет получено, документ вынесут на пленарное заседание палаты представителей.

«Защищая нашу конституцию и демократию, мы будем действовать в срочном порядке, поскольку президент представляет собой угрозу им обоим», - сказала спикер.

С инициативой об импичменте Трампа снова выступили демократы. Это произошло после того, как толпа сторонников действующего президента в день утверждения итогов выборов ворвалась в Капитолий. Главу Белого дома считают виновным в подстрекательстве к насилию и беспорядкам. Ранее Пелоси сообщила, что после импичмента Трамп не сможет вновь баллотироваться в президенты.

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