Человек упал на рельсы в московском метро

В московском метрополитене на рельсы упал человек, из-за чего пришлось приостановить движение поездов. Инцидент произошел на участке Таганско-Краснопресненской линии на перегоне между станциями «Котельники» и «Жулебино».

«Нет движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии (7) от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за человека на пути», - говорится в сообщении московского дептранса.

О причинах произошедшего и о состоянии упавшего на рельсы человека ничего не сообщается.