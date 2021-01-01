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В Минздраве призвали не злоупотреблять кофеином при приеме алкоголя

Виктория Ивашечкина
13:22 01.01.2021
Специалист также посоветовала чередовать алкогольные напитки с безалкогольными и закусывать.
В Минздраве призвали не злоупотреблять кофеином при приеме алкоголя
© Фото: Gerhard G., Pixabay

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина рассказала, что употребление содержащих кофеин напитков и алкоголя может стать причиной сбоя сердечного ритма.

При этом одновременное употребление спиртного и лекарств чревато серьезными последствиями.

«Основной совет, который я могу дать, это умеренность, особенно при употреблении алкоголя» - отмечает Драпкина, говорится на сайте Минздрава. 

Врач также призвала придерживаться умеренности при употреблении алкоголя и чередовать алкогольные напитки с безалкогольными и закусывать. Драпкина подчеркнула, что отличной закуской станут продукты с высоким содержанием белка (сыр и мясо).

«Опасно, если вы смешиваете энергетические напитки с кофеином и алкоголь. Это может привести к сбою сердечного ритма», - подчеркнула врач.

Также, по словам специалиста Минздрава, употребление алкоголя может усилить или изменить действие ряда лекарств.

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