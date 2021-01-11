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В России появятся новые требования к сигаретам

Тамара Астапенкова
03:22 11.01.2021
МЧС РФ совместно с Минздравом прорабатывают стандарт, согласно которому сигареты должны быть самозатухающими.
В России появятся новые требования к сигаретам
© Фото: pixabay.com

В России появятся новые требования к сигаретам. МЧС РФ совместно с Минздравом прорабатывают стандарт, согласно которому сигареты должны быть самозатухающими. Соответствующий документ может быть утвержден через два года. Об этом рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», - пояснил ТАСС Еникеев.

Напомним, что с 1 января ставка акциза на сигареты и папиросы в России выросла на 20%. В этом году акциз на сигареты составляет 2,359 тысячи рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3,205 тысячи рублей за тысячу штук. Ранее ставка была 1,966 тысячи рублей за тысячу штук и 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2,671 тысячи рублей.

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