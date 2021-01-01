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Акцизы на сигареты и папиросы в России выросли на 20% с 1 января

Анна Касаткина
01:33 01.01.2021
Акциз на сигареты в новом году составляет 2,359 тысячи рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости.
Акцизы на сигареты и папиросы в России выросли на 20% с 1 января
© Фото: pixabay

Ставка акциза на сигареты и папиросы в России выросла на 20%. Соответствующие нормы Налогового кодекса РФ вступили в силу с 1 января.

Акциз на сигареты в новом году составляет 2,359 тысячи рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3,205 тысячи рублей за тысячу штук. Ранее ставка была 1,966 тысячи рублей за тысячу штук и 14,5% расчетной стоимости, но не менее 2,671 тысячи рублей.

Выросла на 20% также ставка на другие табачные изделия, в том числе на сигариллы, сигары, трубочный, курительный, жевательный и кальянный табак. Исключение составляет сырье для производства табачной продукции.

Ставка акциза на табак (табачные изделия) для нагревания теперь составляет 7,248 тысячи рублей за килограмм, на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака – 60 рублей за штуку. Ставка на жидкости для электронных систем выросла на 23,1% – до 16 рублей за миллилитр.

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