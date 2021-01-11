В Санкт-Петербурге после ограничений из-за COVID-19 открываются музеи и зоопарк

После 12-дневного перерыва в Санкт-Петербурге возобновляют свою работу музеи и Ленинградский зоопарк. Они откроют свои двери для посетителей в понедельник, 11 января.

Также горожане и гости Северной столицы смогут посещать выставки и концерты. Снят запрет на перевозку пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам, сообщает ТАСС.

Напомним, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге были введены дополнительные ограничения. На новогодние праздники были закрыты музей, выставки, театры и кинотеатры, был введен запрет на проведение массовых мероприятий и установлен особый график работы кафе и ресторанов. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки, с 4 января общепиту разрешили работать с шести утра до 11 вечера, а 7 января свои двери открыли для зрителей театры.