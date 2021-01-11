Найден фермент, влияющий на распространение коронавируса в организме

Без фермента гуанилактиназа 1 (GK1) коронавирус не может размножаться в организме человека. К такому выводу пришли ученые, которые занимаются исследованиями в области биоинформатики в немецком Тюбингенском университете.

Как сообщает издание Merkur, специалисты создали модель размножения вируса. В ходе эксперимента выяснилось, что GK1 играет важную роль в данном процессе. Ученые заявили, что при попадании в клетку вирус заставляет ее вырабатывать вещества, которые способствуют проникновению инфекции. Одним из таких веществе является фермент гуанилактиназа. Ученые в ходе исследования на время убрали GK1 из организма, и размножение коронавируса прекратилось.

Однако, отметили специалисты, напрямую от наличия этого фермента здоровье человека не зависит. Сейчас они планируют выяснить, с помощью каких средств выработку GK1 можно временно останавливать.