В России за сутки выявили 27 039 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 039 человек, причем у 15,1% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 25 798 пациентам, скончались - 536.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 5 907 новых случая заражения COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 746 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 1 568 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (6) и на Чукотке (1).

Напомним, что накануне сообщалось о 27 747 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 3 186 336. За весь период зафиксировано 57 555 летальных исходов, выздоровело 2 580 138 человек.