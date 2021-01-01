В России ввели запрет на готовку на газовых плитах без техобслуживания

С 1 января в России вводится запрет на приготовление пищи на газовых плитах, которые не прошли техническое обслуживание.

«При эксплуатации газовых приборов запрещается… пользоваться неисправными газовыми приборами», - сказано в правилах противопожарного режима в России, утвержденных постановлением правительства.

Также запрещается оставлять газовые приборы включенными без присмотра. За исключением тех приборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

«При использовании бытовых газовых приборов запрещается: эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа»- говорится в правилах.

Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.