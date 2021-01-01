Зеленскому предложили переслушать Пугачеву в ответ на его обращение к крымчанам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в новогоднем обращении назвал Крым украинским, стоит вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. С таким заявлением выступил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

В обращении к украинцам Зеленский отметил, что хочет говорить не в Интернете, а из Крыма и Донбасса, а также призвал жителей регионов перевести часы назад и встречать новогодние праздники вместе с Украиной.

«В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь"», - приводит РИА Новости слова Молохова.

Полуостров воссоединился с Россией в 2014 году после всенародного референдума. Власти Украины, где в этом же году произошел государственный переворот, итоги народного волеизъявления признавать отказались. Официальная Москва в ответ на это не раз заявляла, что для России вопрос Крыма закрыт.