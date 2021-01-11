В стране и мире Коронавирус Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Московской области Иван Линдеманн Глава Московской области подчеркнул, что в регионе были открыты музеи и выставки. Везде соблюдаются меры предосторожности. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости В Подмосковье нет всплеска заболеваемости коронавирусом. Об этом завил губернатор региона Андрей Воробьев. «Да, заболеваемость есть, госпитализация за это время уменьшилась», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1». Глава Московской области подчеркнул, что в регионе были открыты музеи и выставки. Везде соблюдаются меры предосторожности. По последним данным, в Подмосковье с начала пандемии выявлено 169 724 случая заболевания коронавирусом, 128 052 пациента выздоровели, 3112 скончались. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика