Воробьев оценил ситуацию с коронавирусом в Московской области
Глава Московской области подчеркнул, что в регионе были открыты музеи и выставки. Везде соблюдаются меры предосторожности.
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В Подмосковье нет всплеска заболеваемости коронавирусом. Об этом завил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Да, заболеваемость есть, госпитализация за это время уменьшилась», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Глава Московской области подчеркнул, что в регионе были открыты музеи и выставки. Везде соблюдаются меры предосторожности.
По последним данным, в Подмосковье с начала пандемии выявлено 169 724 случая заболевания коронавирусом, 128 052 пациента выздоровели, 3112 скончались.