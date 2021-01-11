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В ВОЗ дали прогноз по появлению коллективного иммунитета от COVID-19

Тамара Астапенкова
23:40 11.01.2021
Сумья Сваминатан указала на необходимость соблюдать все меры безопасности как минимум до конца года.
В ВОЗ дали прогноз по появлению коллективного иммунитета от COVID-19
© Фото: Aloisio Mauricio Keystone Pres Agency globallookpress

В 2021 году человечество не сможет достичь коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых стран будут оставаться незащищенные люди», - сказала Сваминатан.

Она отметила, что люди должны быть терпеливыми, поскольку год назад никто даже представить не мог, что так быстро появятся вакцины против коронавируса. Главный научный сотрудник ВОЗ указала на необходимость соблюдать все меры безопасности как минимум до конца года и пока не завершится вакцинация наиболее уязвимых людей.

Ранее стало известно, что делегация ВОЗ прибудет в Китай для расследования причин возникновения коронавируса нового типа 14 января. Эксперты проведут расследование совместно с китайскими учеными.

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