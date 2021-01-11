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США включили Кубу в список стран, спонсирующих терроризм

Иван Линдеманн
23:29 11.01.2021
По словам Майка Помпео, причиной стало то, что Гавана предоставляет убежище боевикам.
США включили Кубу в список стран, спонсирующих терроризм
© Фото: pixabay.com

США вновь включили Кубу в список стран, которые, как считают в Вашингтоне, спонсируют международный терроризм. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Госдепартамент внес Кубу в список государств-спонсоров терроризма за неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам», - сказано в его сообщении.

Дипломатические отношения с Кубой США разорвали в 1961 году. Причиной стала национализация американской собственности. В отношении Гаваны были введены торгово-экономические санкции. В 2014 году бывший американский лидер Барак Обама объявил о нормализации двусторонних отношений, однако в 2017 году Дональд Трамп остановил процесс. Избранный президент США Джо Байден также заявил, что хочет улучшить взаимодействие с Кубой.

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