Показали, как это делается: дипломаты РФ в Испании расчистили снег около посольства

Многие города Испании оказались в плену плотного снежного покрова после обрушившегося на страну циклона «Филомена». Местные коммунальные службы, как выяснилось, были не готовы к таким погодным «сюрпризам», из-за чего на улицах населенных пунктов сейчас лежат огромные сугробы, существенно осложняющие жизнь испанцам.

Сотрудники посольства России в Мадриде, знающие не понаслышке о суровых зимах, не дрогнули, однако, перед разбуянившейся погодой и, не дожидаясь помощи от местных коммунальщиков, взяли ситуацию в свои руки, попутно показав непривыкшим к мощным снегопадам жителям Испании, как надо самостоятельно бороться с последствиями осадков. Российские дипломаты, вооружившись лопатами, сделанными, кстати, собственноручно, быстро расчистили дорогу к дипмиссии и внутреннюю территорию.

«Местные жители подходили к россиянам, чтобы выразить уважение и благодарность за эту акцию доброй воли, с особенным восторгом рассматривая орудия труда - самодельные лопаты для уборки снега, которые в виду отсутствия подобных товаров в испанских магазинах были изготовлены посольским "кулибиным" С.Верхоглядовым», - сказано в сообщении посольства в Instagram.

В дипмиссии отметили, что в мероприятии принимал участие, в том числе, чрезвычайный полномочный посол РФ в Испании Юрий Корчагин, подавая пример соседям и своим сослуживцам.

Из-за сильного снегопада, непрекращающегося с четверга, столица Испании оказалась буквально парализованной: в городе прекращено движение автобусов, приостановлено железнодорожное сообщение, отменены многие авиарейсы. Школы приняли решение о закрытии.

Высота снежного покрова в Мадриде сейчас достигает полуметра. Мэр города уже заявил, что рассматривает возможность объявления столицы зоной бедствия.