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К Земле приближается потенциально опасный астероид

Ян Брацкий
22:53 11.01.2021
Максимально близко к Земле астероид 2020 WU5 подлетит в ночь с 13 на 14 января.
К Земле приближается потенциально опасный астероид
© Фото: pixabay

К Земле на огромной скорости приближается астероид 2020 WU5. Астрономы предупредили, что вскоре он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии всего восьми миллионов километров. Рассчитав траекторию полета космического булыжника, специалисты НАСА сочли его потенциально опасным. Подробная информация об этом приведена на сайте агентства.

Впервые 2020 WU5 обнаружили в конце ноября минувшего года и сразу взяли под наблюдение. Небесное тело относится к группе «аполлонов» - околоземных объектов, орбиты которых пересекают земную с внешней стороны.

По оценкам ученых, астероид доходит в своем диаметре до 1,1 километра. Максимально близко к Земле он подлетит в ночь с 13 на 14 января. Наилучшие условиях для наблюдения будут у любителей астрономии и профессионалов из Северного полушария. Увидеть 2020 WU5 можно будет в телескопы с диаметром объектива от 200 миллиметров.

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