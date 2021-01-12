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Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Ян Брацкий
00:00 12.01.2021
За минувший год сотрудниками прокуратуры было выявлено свыше 3,5 миллионов нарушений федерального законодательства, по материалам проверок возбуждены почти 19 тысяч уголовных дел.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил руководство, сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. По этому случаю, глава государства обратился к виновникам торжества со словами благодарности и напутствия.

«В течение трех веков органы прокуратуры являются надежной опорой нашего государства, защищают законность, охраняют общество от произвола и несправедливости. Ключевым принципом работы ведомства неизменно остается служение на благо народа и нашей родины. Сегодня прокуратура как единая централизованная система играет важнейшую роль в обеспечении прав и свобод наших граждан. В надзоре за точным и своевременным исполнением положений Конституции и законов страны, вносит серьезный вклад в развитие России как правового и демократического государства», - сказал Путин.

Российский лидер отметил большой фронт работы сотрудников прокуратуры. Так, за минувший год ими было выявлено свыше 3,5 миллионов нарушений федерального законодательства. Для их устранения было внесено свыше 820 тысяч представлений, по материалам проверок возбуждены почти 19 тысяч уголовных дел.

«За каждой этой цифрой восстановленная правда и справедливость. Жду от вас результатов и в наступившем году. В числе приоритетных задач - выявление и устранение нарушений социальных прав людей. В минувшем году наша страна столкнулась с эпидемией коронавирусной инфекции. Государство сделало все, чтобы поддержать людей и экономику, приняло целый ряд неотложных мер. Очень важно, чтобы вся помощь дошла своевременно и по назначению. Чтобы медработники, семьи с детьми, лишившиеся работы граждане получили положенные им средства. А малый и средний бизнес, а также самозанятые могли пользоваться предоставленными льготами в полном объеме на основе прозрачных и удобных правил», - напомнил президент.

Конечно, следует наращивать борьбу с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета, добавил Владимир Путин.

«Самого серьезного внимания требуют и другие направления. Среди них надзорное сопровождение реализации национальных проектов и защита окружающей среды, а также обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов в Государственную думу. В каждом случае необходимо требовать восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо и принципиально. Учитывая выполнение прокуратурой важнейших функций, ее конституционно-правовой статус в прошлом году был усилен. Закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и основных законов. Установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры», - заявил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что все эти новации позволят сотрудникам прокуратуры эффективнее решать поставленные задачи. В завершение своей речи президент пожелал сотрудникам прокуратуры и их близким здоровья и благополучия.

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