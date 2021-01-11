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ДТП, задержки вылетов и обрывы проводов: в ряд регионов РФ пришло аномальное похолодание

Павел Кутаренко
21:54 11.01.2021
По данным метеорологов, причиной погодных аномалий стали пришедшие в страну циклоны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ультраполярное вторжение надвигается на Центр России. В ряде регионов снежная буря уже бушует. Метет в Ижевске, Уфе, Челябинске. На дорогах - заносы и многочисленные ДТП, где-то закрываются трассы и задерживаются авиарейсы, а на юге страны идут небывалые снегопады.

Казанские сноубордисты у стен Кремля и главной мечети «взорвали паудер» - так у них принято называть первый прокат по свежевыпавшему снегу. В столице Татарстана лежат сугробы высотой полметра, что является рекордом за последние 60 лет.

А в Северной столице наступила пока еще не рекордная, но долгожданная зима. У небоскреба «Лахта-центр» по льду Финского залива, толщина которого достигает почти полутора метров, накануне скользили десятки горожан. Возле Дворцового моста рядом с Эрмитажем протоптаны тропинки. Кататься на коньках по замерзшей Неве не выйдет, но прогуляться и насладиться красивыми видами желающих достаточно.

В Краснодар после недавней плюсовой температуры пришло резкое похолодание. Сейчас в городе дороги и тротуары покрыты льдом. Из-за этого происходит большое количество аварий. Сильные порывы ветра валят деревья, что приводит к обрывам на линиях электропередач.

В Сибири, где, казалось бы, холодами никого не удивишь, идут аномальные снегопады, которые привели к множеству ДТП и заторам на дорогах. В Ижевске из-за сильной метели отменили авирейсы. В Челябинске пришлось закрыть движение грузовиков по трассе на Москву.

Причиной столь суровой погоды стали циклоны, утверждают синоптики. Резкие переходы из оттепели в мороз и наоборот - всегда приводят к всевозможным аномалиям. А впереди россиян еще ждут крещенские морозы.

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