В стране и мире В Минобороны уточнили детали ДТП с военными автобусами в Подмосковье Ян Брацкий В результате инцидента четверо военнослужащих погибли, еще 42 получили травмы различной степени тяжести. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Все военнослужащие, пострадавшие 11 января в результате наезда большегрузного автомобиля «Тонар» на военную автоколонну, обследованы высококвалифицированными медицинскими специалистами Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России. Большинство пострадавших получили ушибы, ссадины, переломы. В крайне тяжелом состоянии находится один военнослужащий. Состояние его стабильное. Всем пострадавшим оказывается весь комплекс медицинской помощи до их полного выздоровления, сообщили в Минобороны. В результате наезда большегрузного автомобиля «Тонар» на военную автоколонну получили различные травмы 42 военнослужащих. Четверо военнослужащих погибли. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика