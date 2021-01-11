В Минобороны уточнили детали ДТП с военными автобусами в Подмосковье
В результате инцидента четверо военнослужащих погибли, еще 42 получили травмы различной степени тяжести.
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Все военнослужащие, пострадавшие 11 января в результате наезда большегрузного автомобиля «Тонар» на военную автоколонну, обследованы высококвалифицированными медицинскими специалистами Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России.
Большинство пострадавших получили ушибы, ссадины, переломы. В крайне тяжелом состоянии находится один военнослужащий. Состояние его стабильное. Всем пострадавшим оказывается весь комплекс медицинской помощи до их полного выздоровления, сообщили в Минобороны.
В результате наезда большегрузного автомобиля «Тонар» на военную автоколонну получили различные травмы 42 военнослужащих. Четверо военнослужащих погибли.