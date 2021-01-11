Резолюция об импичменте Трампа получила необходимую поддержку демократов для одобрения в палате представителей

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США заблокировали внесенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти из-за произошедших на прошлой неделе в Вашингтоне митингов. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, представители Демократической партии предложили одобрить резолюцию единогласно без проведения поименного голосования, однако республиканцы не согласились с этим. Сейчас демократы собираются вынести документ на голосование во вторник.

Резолюция, автором которой является демократ Джейми Раскин, призывает вице-президента созвать кабинет для того, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и объявить главу государства неспособным выполнять свои должностные обязанности. Если это произойдет, то исполнять обязанности президента временно будет вице-президент.

Вместе с тем демократы 11 января внесли на рассмотрение Палаты представителей еще одну резолюцию - об импичменте Трампа, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. По информации Politico, документ поддержали 218 членов Демпартии. Этого достаточно для его одобрения в палате представителей.

Несколькими днями ранее в Вашингтоне прошли протестные акции, активными участниками которых стали сторонники Трампа, недовольные итогами прошедших президентских выборов в стране. Митингующие проникли в здание Капитолия, а полиция открыла огонь на поражение, в результате чего погибли пять человек.