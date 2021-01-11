Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Резолюция об импичменте Трампа получила необходимую поддержку демократов для одобрения в палате представителей

Роман Захаров
21:03 11.01.2021
Еще одну резолюцию - с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу отстранить Дональда Трампа от власти - заблокировали представители Республиканской партии.
Резолюция об импичменте Трампа получила необходимую поддержку демократов для одобрения в палате представителей
© Фото: zumapress, globallookpress

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США заблокировали внесенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти из-за произошедших на прошлой неделе в Вашингтоне митингов. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, представители Демократической партии предложили одобрить резолюцию единогласно без проведения поименного голосования, однако республиканцы не согласились с этим. Сейчас демократы собираются вынести документ на голосование во вторник.

Резолюция, автором которой является демократ Джейми Раскин, призывает вице-президента созвать кабинет для того, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и объявить главу государства неспособным выполнять свои должностные обязанности. Если это произойдет, то исполнять обязанности президента временно будет вице-президент.

Вместе с тем демократы 11 января внесли на рассмотрение Палаты представителей еще одну резолюцию - об импичменте Трампа, обвинив его в подстрекательстве к мятежу. По информации Politico, документ поддержали 218 членов Демпартии. Этого достаточно для его одобрения в палате представителей.

Несколькими днями ранее в Вашингтоне прошли протестные акции, активными участниками которых стали сторонники Трампа, недовольные итогами прошедших президентских выборов в стране. Митингующие проникли в здание Капитолия, а полиция открыла огонь на поражение, в результате чего погибли пять человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:26 Армия
Герасимов провел переговоры с главой Комитета начальников штабов ВС США
17:03 Спорт
Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»
15:36 В стране и мире
Видео
Байден выдвинул экс-посла США в РФ на пост главы ЦРУ
15:17 В стране и мире
В Москве начинается вакцинация от COVID-19 новых категорий граждан
13:22 В стране и мире
Видео
В МЧС рассказали о ликвидации последствий обрушения здания в Новосибирске
Популярное
Популярное
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Забайкальская чиновница извинилась за слова о «поесть и поспать»
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.