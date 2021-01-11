В больницу с ветерком: чем опасно катание на ватрушках и санях с необорудованных склонов

Заснеженные склоны в праздники стали одним из излюбленных мест отдыха россиян. Покататься на всевозможных санках, тюбингах и ватрушках туда шли целыми семьями. Порой забывая об элементарных правилах безопасности. В Благовещенске мужчина прикрепил тюбинг прямо к машине и прокатил на нем маленького сына. На льду водохранилища автомобиль на скорости столкнулся с другим и ребенок оказался под колесами. Он выжил чудом.

Настоящая спецоперация развернулась на Клязьме. Двое мужчин в подмосковном Щелкове, с риском самим провалиться под лед, бросились вытаскивать из реки тюбинг. В нем уже ледяная вода и трехгодовалая девочка. Вместе с девочкой из реки выловили и ее мать. Всей семьей они катались со склона, который ведет прямиком в Клязьму.

«Хочу вцепиться в эту ватрушку, а все - ватрушка поплыла, ее подхватило течение или мои всплески воды, я хочу ее поймать просто, а она уходит и уже мои валенки гигантские набрали воды и я уже сама такая бульк и я просто понимаю - все что ли, вот все, мы приплыли?», - с ужасом вспоминает Раиса Кецелева.

В Набережных Челнах трехлетняя девочка погибла - скатившись на ватрушке, сильно ударилась головой. В Новосибирской области похожее случилось с девятилетним ребенком. В национальном парке «Таганай» в Челябинской области кататься на тюбингах вообще запрещено, но туристов, несущихся с горы, кажется, не остановить.

«Четвертого января мальчик прямо на этом склоне ехал на тюбинге, ударился головой о дерево, потерял сознание, отсюда его увозили на скорой», - говорит замдиректора по экологическому просвещению нацпарка «Таганай» Инна Гладышева.

Тюбинг или неуправляемая ватрушка. Она способна развивать скорость до 40 километров в час. И тогда безобидная, казалось бы, забава становиться экстремальным увлечением. Черепно-мозговая - самая распространенная травма, которую можно получить при катании на ватрушке. А еще - перелом позвоночника, рук и ног. Например, в Подольске накануне сразу два человека были госпитализированы с переломами шейки бедра. Скатившись с горки на ватрушке, они въехали в дерево. В праздники и выходные в травмпунктах - очереди.

«Чем больше масса, тем больше будет сила удара при приземлении это чревато переломами позвоночника, компрессионными переломами, в основной части это касается детей», - предупредил врач-травматолог Константин Терновой.

Думать о последствиях призывают не только врачи - инструкторы. И обучают правильно пользоваться опасной ватрушкой. Кататься в первую очередь нужно на оборудованных горках, где безопасный угол подъема 20 градусов и есть ограждения. Нестись без тормозов - всегда чревато, а в случае с тюбингом не только затормозить - вырулить не получится. И куда выведет та самая ватрушка, не знает никто. Хорошо, если не в больницу.