Кинологи дали советы, как помочь собаке справиться со стрессом в новогодние праздники

Кинологи из тюменского «Центра прогрессивной дрессировки» заявили, что для прогулок с собаками в новогодние праздники, когда есть вероятность запуска салютов, необходимо выбрать шлейку. При этом на шею животного желательно повесить отдельный шнурок с адресником.

По словам специалиста, дома своему питомцу можно создать «зону безопасности». Это должно быть максимально тихое место. К примеру, ванная комната или коридор. Приучать животное находиться там лучше заранее, сообщает megatyumen.

Помимо этого, необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы тот выбрал успокоительный препарат на случай стресса у собаки во время фейерверков или других громких звуков.