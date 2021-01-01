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Кинологи дали советы, как помочь собаке справиться со стрессом в новогодние праздники

Виктория Ивашечкина
12:11 01.01.2021
По словам специалиста, дома своему питомцу нужно создать «зону безопасности».
Кинологи дали советы, как помочь собаке справиться со стрессом в новогодние праздники
© Фото: PicsbyFran, Pixabay

Кинологи из тюменского «Центра прогрессивной дрессировки» заявили, что для прогулок с собаками в новогодние праздники, когда есть вероятность запуска салютов, необходимо выбрать шлейку. При этом на шею животного желательно повесить отдельный шнурок с адресником.

По словам специалиста, дома своему питомцу можно создать «зону безопасности». Это должно быть максимально тихое место. К примеру, ванная комната или коридор. Приучать животное находиться там лучше заранее, сообщает megatyumen

Помимо этого, необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы тот выбрал успокоительный препарат на случай стресса у собаки во время фейерверков или других громких звуков.

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