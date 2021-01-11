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В Минюсте рассказали, какие новые наказания могут ввести за нарушение ПДД

Роман Захаров
20:34 11.01.2021
В России могут ужесточить ответственность за некоторые нарушения правил дорожного движения.
В Минюсте рассказали, какие новые наказания могут ввести за нарушение ПДД
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

В Министерстве юстиции РФ сформировали поправки к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях, предполагающие, в том числе, лишение прав за трехкратные грубые нарушения ПДД и наказание за пьяную езду на гироскутерах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В целях повышения уровня безопасности на дорогах в проект нового КоАП включен состав административного правонарушения, предполагающий лишение права управления транспортным средством на срок от одного года до полутора лет водителей, систематически (три и более раза в течение одного года) допускающих превышение установленной скорости движения на 60 и более километров в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе через железнодорожные пути, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения и другие грубые нарушения правил дорожного движения», - информирует Минюст.

В министерстве также рассказали, что ответственность предлагается ужесточить и за управление автомобилем в состоянии опьянения, в случае если в машине присутствует несовершеннолетний. В частности, на штрафы за данное нарушение не будет предусмотрена скидка в 50%.

За управление транспортным средством без действующего полиса ОСАГО, зафиксированное средствами фото- и видеофиксации, автовладелец будет привлекаться к ответственности однократно в течение суток с момента регистрации первого нарушения. Такой подход, считают в ведомстве, позволит исключить вероятность привлечения собственника к административной ответственности за второй и последующие случаи фиксации правонарушения в течение 24 часов.

Кроме того, предлагается приравнять к грубым административным нарушениям езду в состоянии опьянения на средствах индивидуальной мобильности, которые оснащены двигателем (гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и др. - прим. ред.).

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