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Хронология импичмента: почему в США стремятся досрочно избавиться от Трампа

Игорь Балдин
20:10 11.01.2021
Инициаторы импичмента предлагают признать действующего президента США недееспособным и на этом основании срочно снять его с должности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lev Radin globallookpress

В США на улицах не утихают митинги и протесты, а во властных кабинетах говорят об импичменте Дональда Трампа. В палате представителей США уже заявили, что призовут вице-президента Майка Пенса отстранить действующего президента.

В Белом Доме, что теперь спрятан за железной решеткой и кордоном из десятков полицейских, конгрессмены собираются на экстренное заседание. Вопрос один: как быстрее отправить Трампа в отставку. Демократы предлагают воспользоваться 25-й поправкой - той самой, с помощью которой после Уотергейтского дела свергли Никсона, а именно - признать действующего президента США недееспособным.

Под окнами митинг сторонников Трампа, что и сейчас, когда судьба президента-республиканца уже в общем-то предрешена, отказываются верить результатам выборов. Вся страна теперь разделена на две части, повсюду - митинги и столкновения: одни выходят с плакатами «импичмент», другие - «Трамп нас спасет».

Повсюду в Капитолии разбитая мебель и окна, разграбленные кабинеты конгрессменов - все это следы погрома, что шестого января здесь учинили сторонники Трампа. Протестующие взяли здание штурмом и держали осаду несколько часов.

Спикер палаты представителей Ненси Пелоси в тот день находилась в своем кабинете. Когда протестующие ворвались в здание, рассказывает она, полицейский спрятал ее за трибуной, а затем через черный ход вывел из Белого Дома. Ее коллеги скрылись под столом.

«Сотрудники спрятались под столом, заблокировали дверь, выключили свет и молчали в темноте под столом в течении двух с половиной часов», - рассказывает она.

Трибуну Пэлоси с собой унес один из митингующих - Адам Джонсон. Полиция его арестовала. Как и самого колоритного из тех, кто штурмом брал Капитолий - Джейкоба Ченсли - того самого полуголого викинга в меховой шапке с рогами. Трамп зачинщиков беспорядков осудил, дважды, но это, кажется, для американского истеблишмента уже ничего не значит.

«Это было ужасно, ужасное насилие над Капитолием, над первой законодательной ветвью власти. И это насилие совершил президент США», - добавила Пелоси.

Над зданием Капитолия приспущены флаги. Этот штурм унес жизни пяти человек. Четырех протестующих и одного полицейского. Его похороны сегодня показывают все ведущие каналы. После всего, что произошло, у Трампа блокируют все новые аккаунты в соцсетях. Даже ассоциация гольфа отказывается проводить международный турнир на поле, которое ему принадлежит. А экс-губернатор-терминатор Арнольд Шварценеггер и вовсе сравнивает сторонников действующего президента с фашистами.

«Я вырос в Австрии и в курсе того, что происходило в хрустальную ночь. Это была ночь приступа ярости против евреев в 1938 году фашистскими эквивалентами Прауд Бойз. В среду хрустальная ночь произошла прямо здесь, в США. Трамп - несостоявшийся лидер. Он войдет в историю как худший президент» - уверен экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Градус взаимной ненависти растет не только в высших эшелонах власти, но и среди простых людей. Доходит до абсурда. Двух пассажиров рейса Вашингтон-Миниаполис высадили из самолета только за то, что они защищали Трампа. Полномочия Дональда Трампа в любом случае заканчиваются совсем скоро - уже 20 января. Сторонники Трампа уверены: это продуманный пиар-ход демократов во главе с Джо Байденом. Более того, некоторые из них полагают: атака на Капитолий - не что иное, как спланированная операция американских спецслужб.

«За всем этим стоит единственная спецслужба, которая оказалась неподотчетна, неподконтрольна Трампу - это ФБР. Именно они создавали в течение многих месяцев всю эту инфраструктуру, которая срабатывала во время BLM и совершенно потрясающе сработала, выполнила свои задачи во время штурма Капитолия», - полагает политолог, доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Кстати, на пост главы ЦРУ Байден сегодня выдвинул экс-посла в России Уильяма Бернса. К инаугурации он готовится основательно. В Вашингтон прибывают дополнительные силы полиции и отряды национальной гвардии. Двадцатого числа им официально разрешили применять огнестрельное оружие. Так, на волоске от очередного кровопролития, заканчивается эпоха, когда Америку обещали сделать «Снова великой».

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