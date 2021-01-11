В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Трампа
Проголосовать по резолюции конгрессмены могут уже в среду.
© Фото: MediaPunch, face to face, Globallookpress
Американские законодатели-демократы официально внесли в Палату представителей Конгресса Соединенных Штатов резолюцию об импичменте действующего главы государства республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.
По информации издания, в документе значится одна статья обвинения - подстрекательство к мятежу. Отмечается, что проголосовать по резолюции конгрессмены могут уже в среду.
Несколькими днями ранее в Вашингтоне прошли протестные акции, активными участниками которых стали сторонники Трампа, недовольные итогами прошедших президентских выборов в стране. Митингующие проникли в здание Капитолия, а полиция открыла огонь на поражение, в результате чего погибли пять человек.