Минфин США ввел санкции против Украины за вмешательство в выборы

Семь человек и четыре информационных ресурса из Украины попали в санкционный список Вашингтона. Белый дом обвиняет их во вмешательстве в президентские выборы в США.

Ограничения коснулись информагентств Only News и Nabuleaks, а также ТОВ «Ера-Медиа» и ТОВ «Скептик». На сайте американского Минфина также сообщается, что под санкциями Вашингтона оказались Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

Власти США связывают этих людей с депутатом Верховной рады Андреем Деркочом, которого за океаном обвиняют в попытках распространения ложных сведений об американских должностных лицах. Ранее депутат Деркач обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и избранного лидера США Джо Байдена.