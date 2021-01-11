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Минфин США ввел санкции против Украины за вмешательство в выборы

Ян Брацкий
19:40 11.01.2021
Под ограничения попали семь человек и четыре информационных ресурса.
Минфин США ввел санкции против Украины за вмешательство в выборы
© Фото: Jürgen Schwenkenbecher, picture alliance, Globallookpress

Семь человек и четыре информационных ресурса из Украины попали в санкционный список Вашингтона. Белый дом обвиняет их во вмешательстве в президентские выборы в США.

Ограничения коснулись информагентств Only News и Nabuleaks, а также ТОВ «Ера-Медиа» и ТОВ «Скептик». На сайте американского Минфина также сообщается, что под санкциями Вашингтона оказались Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

Власти США связывают этих людей с депутатом Верховной рады Андреем Деркочом, которого за океаном обвиняют в попытках распространения ложных сведений об американских должностных лицах. Ранее депутат Деркач обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и избранного лидера США Джо Байдена.

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