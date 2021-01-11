Опубликовано видео нашествия медуз на Балаклавскую бухту в Крыму

Балаклавскую бухту в Крыму заполнили тысячи медуз. После шторма вода у берега превратилось в «белый студень», а местами даже стала похожей на корку льда. Бывает, что медуз выбрасывает на берег. Все это немало напугало отдыхающих.

Уже известно, что медуз в бухту прибило южным течением. По словам специалистов, залив очистится, когда изменится направление ветра.

В сентябре прошлого года на берег Азовского моря выбросило десятки медуз. Очевидцы сняли последствия случившегося на видео и разместили кадры в социальных сетях. На записях хорошо видно, как огромное количество медуз буквально заполонило береговую линию: морские обитатели плотным слоем лежат на песке, а волной их относит все дальше и дальше от воды.