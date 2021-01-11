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В Москве состоятся трехсторонние переговоры по Карабаху

Тамара Астапенкова
01:25 11.01.2021
Встреча пройдет в понедельник, 11 января, по инициативе российской стороны.
В Москве состоятся трехсторонние переговоры по Карабаху
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Трехсторонние переговоры с участием президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут в Москве в понедельник, 11 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча пройдет по инициативе российской стороны. Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем.

«Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей», - говорится в сообщении.

Также предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Напомним, что в Нагорном Карабахе, начиная с полуночи 10 ноября, объявлено о полном прекращении огня и военных действий. Соответствующее заявление было подписано Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Уточнялось, что Азербайджан и Армения останутся на прежних позициях в регионе. Также в регион будут введены российские миротворцы.

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