В России повысили МРОТ и прожиточный минимум

С 1 января размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) в РФ увеличится и составит 12 792 рубля в месяц. Размер прожиточного минимума в нашей стране с нового года будет составлять 11 653 рубля.

Ранее в Минтруде предложили новый порядок расчета этих показателей. С 2021 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты устанавливается в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год - в размере 44,2%.

Кроме того, размер МРОТ не сможет уменьшаться даже в случае снижения размера медианной заработной платы. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должно получать поддержку от профсоюзов и работодателей.

В Министерстве труда РФ считают, что этот шаг улучшит положение российских граждан, поскольку рост прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда будет превышать инфляцию. Это также позволит изменить в лучшую сторону положение в 60 регионах, где занижается прожиточный минимум. Помимо этого, в ведомстве уверены, что новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий.