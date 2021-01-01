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В России повысили МРОТ и прожиточный минимум

Роман Захаров
01:19 01.01.2021
С 2021 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты устанавливается в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год - в размере 44,2%.
В России повысили МРОТ и прожиточный минимум
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости

С 1 января размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) в РФ увеличится и составит 12 792 рубля в месяц. Размер прожиточного минимума в нашей стране с нового года будет составлять 11 653 рубля.

Ранее в Минтруде предложили новый порядок расчета этих показателей. С 2021 года соотношение МРОТ и медианной зарплаты устанавливается в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год - в размере 44,2%.

Кроме того, размер МРОТ не сможет уменьшаться даже в случае снижения размера медианной заработной платы. Ежегодное установление величины МРОТ и прожиточного минимума должно получать поддержку от профсоюзов и работодателей.

В Министерстве труда РФ считают, что этот шаг улучшит положение российских граждан, поскольку рост прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда будет превышать инфляцию. Это также позволит изменить в лучшую сторону положение в 60 регионах, где занижается прожиточный минимум. Помимо этого, в ведомстве уверены, что новая методика расчета прожиточного минимума приведет к росту пенсий.

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