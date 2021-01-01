Выплаты столичным льготникам проиндексированы с 1 января

В Москве проиндексирован целый ряд выплат льготникам. Речь об увеличении пособий на 3,7 процента с первого января. С начала нового года большие суммы полагаются малообеспеченным семьям с детьми, многодетным родителям, семьям, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями или инвалидов с детства до 23 лет, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы.

Индексация затронула тружеников тыла, реабилитированных граждан, ветеранов труда, Героев Советского Союза и РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, их вдов и родителей, юбиляров супружеской жизни, долгожителей в возрасте 101 года и старше.

Вознаграждение приемным семьям также увеличено и теперь составит соответственно 17 тысяч 318 рублей за приемного ребенка и 29 тысяч 441 рублей за ребенка-инвалида.

С первого января вводится новая льготная категория «дети войны». В нее вошли жители Москвы родившиеся в период с четвертого сентября 1927 года по третье сентября 1945 года. Ежемесячно они будут получать по одной тысяче 643 рубля. Выплата полагается более 71 тысяче граждан.