Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Дании превысило 182 тысячи

В Дании число выявленных случаев заражения COVID-19 достигло 182 725. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране было выявлено 1239 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число смертей среди пациентов с COVID-19 за все время пандемии в Дании составляет 1597.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила о снижении на 12% числа заболевших коронавирусом в стране в первую декаду 2021 года. При этом она подчеркнула, что говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.