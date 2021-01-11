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Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Дании превысило 182 тысячи

Роман Захаров
18:46 11.01.2021
За минувшие сутки в стране было выявлено 1239 новых случаев заражения коронавирусом.
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Дании превысило 182 тысячи
© Фото: Britta Pedersen, ZB, Globallookpress

В Дании число выявленных случаев заражения COVID-19 достигло 182 725. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране было выявлено 1239 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число смертей среди пациентов с COVID-19 за все время пандемии в Дании составляет 1597.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова заявила о снижении на 12% числа заболевших коронавирусом в стране в первую декаду 2021 года. При этом она подчеркнула, что говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.

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