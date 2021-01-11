В США опубликован текст резолюции об импичменте Трампу

Палата представителей США опубликовала резолюцию об импичменте действующему президенту Дональду Трампу. Главу Белого дома обвиняют в том, что он поставил под угрозу безопасность страны и ее правительственных институтов. Кроме того, Трампу инкриминируют подстрекательство к мятежу.

Авторы резолюции уверены, что Дональд Трамп должен быть отстранен от своей должности, так как является угрозой демократии и национальной безопасности США, пишет CNN.

Для досрочного прекращения полномочий действующего главы государства, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предлагает задействовать 25-й поправкой к Конституции, которая предусматривает отстранение президента в связи с неспособностью последнего исполнять свои обязанности.

Ранее в Вашингтоне прошел ряд протестных акций, активными участниками которых стали сторонники президента-республиканца. Им удалось ворваться в здание Капитолия и устроить там погром. Полиция не могла унять демонстрантов в течение нескольких часов. Погибли пять человек, включая одного полицейского, десятки были задержаны.