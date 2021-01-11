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Жители Мурманска встретили первый рассвет после полярной ночи

Елена Сивонен
18:20 11.01.2021
Мурманчане, несмотря на мороз и ветер, приехали на Солнечную горку, чтобы встретить и сфотографировать первый восход солнца после длительной ночи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня за Полярным кругом в Мурманске встретили «Первый рассвет». Так называется акция, которая проводится ежегодно уже 14 лет и приурочена к окончанию полярной ночи. В этот день северяне традиционно собираются на самой высокой точке около города, чтобы встретить первые лучи солнца. И обычно это настоящий праздник. В прошлом году он собрал рекордное количество участников - около двух тысяч человек. Были музыкальные выступления, организована спортивно-развлекательная программа. Гостей угощали горячим морошковым чаем. И хотя в этом году из-за пандемии празднование прошло намного скромнее, акция все же состоялась. Мурманчане, несмотря на мороз и ветер, приехали на Солнечную горку, чтобы встретить и сфотографировать первый восход солнца после длительной ночи.

«Для нас это традиция. Семейная. С сыном с 2013 года ходим, с маленькой - с момента беременности. Приезжаем при любой возможности. Ну как не встретить солнышко? Все его ждут», - рассказала местная жительница Виола Мясникова.

Посмотреть на красивое природное явление, кстати, пришли не только местные жители. Наталья Кузнецова для того, чтобы увидеть этот рассвет, проделала долгий путь из Москвы.

«Мы специально приехали на встречу первого луча солнца, прям хотели очень. Вчера первый раз увидели северное сияние, а сегодня первое солнышко. Захотели разделить этот праздник с мурманчанами. Для этого специально приехали из Москвы», - объяснила она.

Солнечный свет жители Мурманска не видели больше месяца: в течение 40 суток город был окутан тьмой. И вот наконец первый рассвет - в 12.34 по московскому времени. И пусть он был совсем не долгий, всего 48 минут, но теперь солнце будет только набирать обороты. И так вплоть до наступления полярного дня.

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