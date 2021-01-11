По итогам встречи Путина с Алиевым и Пашиняном подписано совместное заявление о развитии Карабаха

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о подписании с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном заявления о развитии Нагорного Карабаха. Переговоры лидеров трех стран длились около четырех часов и касались широкой повестки дня. Обсуждались экономика, транспортное сообщение и гуманитарная ситуация в регионе.

«Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе», - сказал российский лидер по итогам трехсторонних переговоров.

Российский лидер отдельно коснулся темы миротворческой миссии в Карабахе, отметив, что военнослужащие полностью выполняют свои обязательства. Участники трехсторонних переговоров пришли к выводу, что условия соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются, а серьезных инцидентов не допущено.

В ближайшее время заработает рабочая группа по Карабаху на уровне вице-премьеров. Она займется восстановлением экономических и транспортных связей.