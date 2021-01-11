«Хаббл» сфотографировал «галактику-фейерверк»

Космический телескоп «Хаббл» сделал изображение так называемой «галактики фейерверков». Речь идет о спиральной галактике NGC 6946, расположенной в 22,5 млн световых лет от Земли, на границе созвездий Цефея и Лебедя.

Диаметр NGC 6946, открытой в 1798 году англо-немецким астрономом Уильямом Гершелем, составляет порядка 40 тысяч световых лет в поперечнике. В галактике имеется множество газопылевых облаков, в которых происходит интенсивное звездообразование.

Астрономы стали называть NGC 6946 «галактикой фейерверков» из-за частых случаев образований сверхновых, то есть явлений, при которых звезда резко увеличивает свою яркость, а затем сравнительно медленно затухает, сообщили в NASA.

Так, только за период наблюдений за NGC 6946 в ХХ веке ученые насчитали десять сверхновых. Тогда как, например, в галактике Млечный Путь за столетие происходит одно-два подобных явления.