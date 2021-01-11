В Москве завершились переговоры Путина, Алиева и Пашиняна

В Москве завершились переговоры Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча в Кремле продлилась около четырех часов. Алиев и Пашинян прибыли в Москву утром 11 января. Это первая личная встреча глав двух государств с февраля прошлого года.

Лидеры стран обсудили реализацию трехстороннего соглашения о прекращении огня в Карабахе от 9 ноября, а также дальнейшие шаги для решения проблем в регионе. Особое внимание политики уделили вопросам оказания помощи жителям пострадавших во время военных действий районов, а также возобновлению и развитию торгово-экономических связей.

Полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе объявлено 10 ноября 2020 года в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении. Для контроля за соблюдением договоренностей в непризнанной республике находится миротворческий контингент Российской Федерации.