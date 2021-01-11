В Минздраве оценили сообщения о новых требованиях к сигаретам

В России в настоящий момент действительно обсуждают инициативу о введении нового требования о самозатухающих сигаретах. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения страны.

«По данным ВОЗ, в настоящее время все штаты США, Австралия, Канада, Исландия, Южная Африка и все 28 государств - членов Европейского союза приняли политику, требующую производство сигарет с низкой воспламеняющей способностью (НВС). Эти страны составляют примерно 20% населения мира, потребляют примерно 20% производимых в мире сигарет и в целом являются в основном крупными странами с высоким уровнем дохода», - объяснили в ведомстве РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что МЧС и Минздрав готовят к утверждению новое требование к сигаретам, согласно которому они должны быть самозатухающими. По мнению первого заместителя руководителя социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, данную норму необходимо ввести в техрегламент и согласовать с партнерами по ЕАЭС. Он также считает, что эти меры позволят снизить число пожаров.