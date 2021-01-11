Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной

Бесстрашная бездомная собака не побоялась вступить в схватку со львицей и даже вышла целой и невредимой из сражения с хищницей. Инцидент произошел в индийских джунглях и попал на видео. Запись опубликовал офицер индийской лесной службы Парвин Касван.

На кадрах, ставших вирусными в Сети, запечатлено, как собака, заметив львицу, направляется прямиком к ней. Животные тут же вступают в бой. Драка зверей длится какое-то время, после чего собака облаивает львицу и скрывается с места происшествия. На видео также присутствуют туристы на сафари-джипе, которые следят за схваткой животных с безопасного расстояния.

«Я бы хотел быть таким же уверенным в жизни. Собака против львицы. Это указывает на проблему бездомных собак и их взаимодействия с дикими животными», - написал Касван.

Пользователи тут же принялись размышлять, как собаке удалось остаться живой после противостояния с царицей зверей. По мнению подписчиков, львица явно не была голодна, поэтому позволила сопернице уйти с поля боя. Другие возражают, что иногда даже размер животного не имеет значения, тогда как важна уверенность в себе.