Малярия, гепатит, энцефалит: какие опасности ждут россиян в открытых для туризма странах

Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, множество стран открыли въезд для российских туристов. Самые популярные направления в Европе и Америку до сих пор закрыты, именно поэтому ранее экзотические для нашего туриста маршруты в Танзанию и другие страны восточной Африки начали привлекать больше россиян. При этом многие туроператоры забывают предупредить граждан о тяжелейших тропических болезнях, широко распространенных в данных регионах. В программе «Скрытые угрозы» доктор медицинских наук, профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Евгений Морозов заявил, что незнание о таких болезнях может оказаться даже смертельным для туристов.

«Это страна (Танзания, прим. ред.) тропического климата, неблагополучного для малярии. Случаи есть и смертельные, в том числе и на Занзибаре, и учитывая, что люди фактически приехали незащищенными туда», - объяснил эксперт.

Также, профессор описал симптомы и течение малярии и отметил, что единственной надеждой на выздоровление является вовремя начатое лечение. При этом многое зависит от правильной диагностики лечащим врачом, так как данная болезнь не распространена на территории России.

«Сначала человек ничего не замечает, инкубационный период, его укусил комар, он ни о чем не думает. Потом он приезжает домой, у него поднимается температура. И тут уже все зависит от того, что ему скажет врач. Малярия прекрасно лечится, если ее лечить необходимыми препаратами. И всегда приводит в 100% случаев к смерти тропическая малярия, если ее не лечить», - рассказал доктор медицинских наук.

Особенно осложняется диагностика малярии в наше время, во время пандемии коронавируса. По словам Евгения Морозова, ни у малярии, ни у COVID-19 не существует каких-либо особенных симптомов, присущих именно той или иной болезни.

«Основным признаком и COVID, и малярии является высокая температура. Но дело в том, что нет никакого главного симптома малярии, нет никакого главного симптома коронавируса. Это работа микроскопистов», - объяснил профессор.

Но малярия не единственная редкая для наших мест болезнь, способная сильно навредить здоровью, или даже привести к смертельному исходу. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупреждает, что в странах с тропическим и южным климатом распространено множество других редких и тяжелых заболеваний. Также эксперт советует внимательно следить за употребляемой водой.

«Чем южнее, тем больше вероятность инфицирования, допустим, вирусным гепатитом А, болезнь Боткина. Поскольку заражение там часто происходит через воду. Надо помнить о том, что у нас есть заболевания, которые передаются кровососущими клещами. Это тот же самый вирусный энцефалит», - предупреждает Лебедев.

По этим причинам, посещать такие страны во время пандемии коронавируса крайне опасно. У многих болезней имеются схожие симптомы, а это означает, что первые подозрения врачей будут именно на COVID-19, что может привести к потере драгоценного времени на лечение. Но если вы все-таки решите провести отпуск в одной из открытых для туризма тропических стран, врачи рекомендуют заранее поставить прививки от тропических лихорадок и принимать профилактические лекарства от малярии – от которой пока не разработана вакцина. А медикаментозный препарат не позволит в случае заражения малярийным паразитам расплодиться в организме.