Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В НИЦ им. Гамалеи оценили эффективность «Спутника V» против «британского» штамма COVID-19

Ян Брацкий
16:06 11.01.2021
Образец нового штамма коронавируса находится в распоряжении Роспотребнадзора, а запросить его для изучения может только Минздрав РФ.
В НИЦ им. Гамалеи оценили эффективность «Спутника V» против «британского» штамма COVID-19
© Фото: Rerych Zdenek, CTK, Globallookpress

Эксперты научного центра имени Гамалеи готовы подробно изучить «британский» штамм коронавируса в случае его появления, однако сейчас не обладают необходимыми материалами. С таким заявлением выступил директор центра Александр Гинцбург.

Ранее Роспотребнадзор отметил, что Государственный научный центр вирусологии располагает образцом нового штамма. Он был получен от инфицированного, который прилетел из Великобритании.

«Запросить образец может только Минздрав. Если его запросят и нам передадут, то мы его, естественно, проверим на перекрывание вакциной "Спутник V"», - цитирует ТАСС заявление Гинцбурга.

Директор центра отметил, что российская вакцина защищает от различных мутаций коронавируса. Кроме того, он не исключил появления новых вариантов вируса в России и других странах.

О выявлении мутировавшего коронавируса британские ученые сообщили 14 декабря. По их оценкам, новый тип вируса более заразен, а инфицированные им переносят COVID-19 в более тяжелой форме. После этих сообщений Россия и ряд других стран приостановили авиационное сообщение с Великобританией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:03 Спорт
Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»
15:36 В стране и мире
Видео
Байден выдвинул экс-посла США в РФ на пост главы ЦРУ
15:17 В стране и мире
В Москве начинается вакцинация от COVID-19 новых категорий граждан
13:22 В стране и мире
Видео
В МЧС рассказали о ликвидации последствий обрушения здания в Новосибирске
07:17 В стране и мире
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в этом году
Популярное
Популярное
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Забайкальская чиновница извинилась за слова о «поесть и поспать»
Ефремов усомнился в продолжении актерской карьеры
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Видео
Американских пассажиров высадили с рейса за разговоры в поддержку Дональда Трампа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.