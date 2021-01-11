В НИЦ им. Гамалеи оценили эффективность «Спутника V» против «британского» штамма COVID-19

Эксперты научного центра имени Гамалеи готовы подробно изучить «британский» штамм коронавируса в случае его появления, однако сейчас не обладают необходимыми материалами. С таким заявлением выступил директор центра Александр Гинцбург.

Ранее Роспотребнадзор отметил, что Государственный научный центр вирусологии располагает образцом нового штамма. Он был получен от инфицированного, который прилетел из Великобритании.

«Запросить образец может только Минздрав. Если его запросят и нам передадут, то мы его, естественно, проверим на перекрывание вакциной "Спутник V"», - цитирует ТАСС заявление Гинцбурга.

Директор центра отметил, что российская вакцина защищает от различных мутаций коронавируса. Кроме того, он не исключил появления новых вариантов вируса в России и других странах.

О выявлении мутировавшего коронавируса британские ученые сообщили 14 декабря. По их оценкам, новый тип вируса более заразен, а инфицированные им переносят COVID-19 в более тяжелой форме. После этих сообщений Россия и ряд других стран приостановили авиационное сообщение с Великобританией.