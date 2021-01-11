Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»

Ребенок упал на рельсы на станции «Бабушкинская» столичного метрополитена. Кадры инцидента, снятые камерами наблюдения, опубликовал Дептранс Москвы.

На записи видно, что несовершеннолетний сорвался с платформы прямо под колеса пребывающего поезда. После этого машинист резко остановил состав.

«На станции метро "Бабушкинская" ребенок упал на рельсы. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. После чего машинист обесточил рельс и достал мальчика. Теперь нашего героя ждет награда», - информирует Департамент транспорта российской столицы.

Отмечается, что детали ЧП в настоящий момент уточняются. Движение поездов по Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком.