Врачи рассказали о последствиях COVID-19 даже спустя шесть месяцев после выздоровления

Три четверти людей, инфицированных COVID-19, спустя шесть месяцев страдают от недомоганий. Об этом сообщает France Press со ссылкой на результаты недавнего исследования.

По мнению медиков, это свидетельствует о необходимости дальнейшего изучения долгосрочных последствий от коронавируса.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в медицинском журнале Lancet, участвовали сотни пациентов из китайского города Ухань.

В ходе работы с июня по сентябрь 2020 года медики мониторили состояние здоровья 1 733 пациентов, перенесших COVID-19 в Ухане в период с января по май прошлого года.



Порядка 76% пациентов, средний возраст которых составлял 57 лет, рассказали о сохраняющемся недомогании после болезни. В частности, об усталости или мышечной слабости сообщили 63%, в то время как у 26% были проблемы со сном.

«Поскольку COVID-19 - это новое заболевание, мы только начинаем понимать некоторые его долгосрочные последствия для здоровья пациентов», - подчеркнул один из авторов исследования, доктор Бин Цао из Национального центра респираторной медицины.

По словам медика, результаты работы демонстрируют необходимость постоянного наблюдения за пациентами после их выписки из больницы, особенно за теми, кто перенес болезнь в тяжелой форме.