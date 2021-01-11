Командование ЗВО проводит проверку по факту ДТП с четырьмя военными автобусами на Новорижском шоссе

Командование Западного военного округа (ЗВО) совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием колонны военных автобусов, произошедшего 11 января 2021 года на 28-м километре Новорижского шоссе.

По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав.

В результате столкновения четверо военнослужащих погибли. Ряд военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.